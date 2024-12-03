03 декабря 2024

В Новом Уренгое мужчина застрелил собутыльницу из пистолета

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Мужчина расстрелял женщину в Новом Уренгое (архивное фото)
Мужчина расстрелял женщину в Новом Уренгое (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина застрелил женщину из пистолета. Происшествие произошло 30 ноября, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба окружного управления следкома.

«Мужчина 1988 года рождения распивал спиртные напитки в компании знакомой женщины. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, обвиняемый, используя пистолет, произвел три выстрела в голову 47-летней женщины», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в telegram-канале.

От полученных ранений женщина скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) мужчина застрелил женщину из пистолета. Происшествие произошло 30 ноября, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба окружного управления следкома. «Мужчина 1988 года рождения распивал спиртные напитки в компании знакомой женщины. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, обвиняемый, используя пистолет, произвел три выстрела в голову 47-летней женщины», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в telegram-канале. От полученных ранений женщина скончалась до приезда скорой помощи. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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