Российские военные установили понтонный мост в приграничье Курской области

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Бойцы инженерного подразделения установили понтонный мост в приграничном районе Курской области
Бойцы инженерного подразделения установили понтонный мост в приграничном районе Курской области Фото:

Российские военные установили понтонный мост в приграничье Курской области. Прохождение военной техники обеспечили военнослужащие группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны. 

«Военнослужащие инженерных войск группировки „Север“ развернули понтонный мост в приграничном районе Курской области... Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев», — сообщает ведомство. В Минобороны уточнили, что понтонный мост способен выдержать до 60 тонн. Конструкция позволит обеспечить переправу любому танку, а так же легкой технике. 

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Российские военные установили понтонный мост в приграничье Курской области. Прохождение военной техники обеспечили военнослужащие группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны.  «Военнослужащие инженерных войск группировки „Север“ развернули понтонный мост в приграничном районе Курской области... Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев», — сообщает ведомство. В Минобороны уточнили, что понтонный мост способен выдержать до 60 тонн. Конструкция позволит обеспечить переправу любому танку, а так же легкой технике. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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