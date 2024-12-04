Российские военные установили понтонный мост в приграничье Курской области. Прохождение военной техники обеспечили военнослужащие группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны.
«Военнослужащие инженерных войск группировки „Север“ развернули понтонный мост в приграничном районе Курской области... Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев», — сообщает ведомство. В Минобороны уточнили, что понтонный мост способен выдержать до 60 тонн. Конструкция позволит обеспечить переправу любому танку, а так же легкой технике.
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