Захарова раскрыла, о чем Карлсон расспрашивал Лаврова

Захарова: Карлсон спрашивал у Лаврова об отношениях с США и Украиной
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Интервью Лаврова выйдет через два дня, заявила Захарова
Интервью Лаврова выйдет через два дня, заявила Захарова Фото:

Журналист Такер Карлсон в ходе интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил актуальное состояние отношений России с Соединенными Штатами и Украиной. Об этом рассказал представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Карлсон среди прочего спрашивал у господина Лаврова о современных отношениях с США и Украиной», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что интервью длилось около полутора часов.

Захарова также отметила, что интервью сейчас монтируется и переводится. Ожидается, что его выход состоится через два дня.

Такер Карлсон 4 декабря прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. Он пообещал, что интервью будет выпущено в ближайшее время и коснется важных для России и международного сообщества тем.

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Журналист Такер Карлсон в ходе интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил актуальное состояние отношений России с Соединенными Штатами и Украиной. Об этом рассказал представитель МИД РФ Мария Захарова. «Карлсон среди прочего спрашивал у господина Лаврова о современных отношениях с США и Украиной», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что интервью длилось около полутора часов. Захарова также отметила, что интервью сейчас монтируется и переводится. Ожидается, что его выход состоится через два дня. Такер Карлсон 4 декабря прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. Он пообещал, что интервью будет выпущено в ближайшее время и коснется важных для России и международного сообщества тем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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