Захарова раскрыла, о чем Карлсон расспрашивал Лаврова

Журналист Такер Карлсон в ходе интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил актуальное состояние отношений России с Соединенными Штатами и Украиной. Об этом рассказал представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Карлсон среди прочего спрашивал у господина Лаврова о современных отношениях с США и Украиной», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что интервью длилось около полутора часов.
Захарова также отметила, что интервью сейчас монтируется и переводится. Ожидается, что его выход состоится через два дня.
Такер Карлсон 4 декабря прибыл в Москву для интервью с Сергеем Лавровым. Он пообещал, что интервью будет выпущено в ближайшее время и коснется важных для России и международного сообщества тем.
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