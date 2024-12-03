03 декабря 2024

Такер Карлсон приехал в Москву ради интервью с Сергеем Лавровым

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Путина Такеру Карлсону., Карлсон Такер
Такер Карлсон пообщается с главой МИД РФ Лавровым Фото:

Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в telegram-канале Tucker Carlson Network.

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«Мы снова в Москве. Вот почему», — заявил журналист в обращении к своим подписчикам. Карлсон также пообещал, что интервью будет опубликовано в ближайшее время. Ожидается, что беседа коснется ряда актуальных тем, которые важны как для России, так и для международного сообщества.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно Карлсон взял интервью у блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В ходе интервью блогер ответил на вопрос об отношении к боксеру Майку Тайсону, который принял Хасбика за ребенка, и выразил мнение насчет США и местных жителях.

В феврале 2024 года Карлсон посетил Москву, взял интервью у президента России Владимира Путина и был впечатлен красотой российской столицы. После визита он дал большое интервью блогеру Лексу Фридману.

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Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в telegram-канале Tucker Carlson Network. «Мы снова в Москве. Вот почему», — заявил журналист в обращении к своим подписчикам. Карлсон также пообещал, что интервью будет опубликовано в ближайшее время. Ожидается, что беседа коснется ряда актуальных тем, которые важны как для России, так и для международного сообщества. Как сообщало URA.RU ранее, недавно Карлсон взял интервью у блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. В ходе интервью блогер ответил на вопрос об отношении к боксеру Майку Тайсону, который принял Хасбика за ребенка, и выразил мнение насчет США и местных жителях. В феврале 2024 года Карлсон посетил Москву, взял интервью у президента России Владимира Путина и был впечатлен красотой российской столицы. После визита он дал большое интервью блогеру Лексу Фридману.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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