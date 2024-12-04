Семь регионов России поддержали законопроект о необходимости проверять знание русского языка у детей мигрантов перед приемом в школу. Положительные отзывы шести из них опубликованы на сайте Госдумы.
Ранее председатель комитета Государственной Думы Ирина Белых обратилась ко всем субъектам РФ с просьбой предоставить свои отзывы на данный законопроект до 3 декабря. В итоге до указанной даты заключения прислали шесть российских регионов. Проект поддержали депутаты Нижегородской области, Кабардино-Балкарии, Коми, Ставропольского и Красноярского краев, Чукотского автономного округа.
Документ предлагает внести изменения в закон об образовании. Авторы инициативы считают, что перед приемом иностранных граждан на обучение необходимо проверять законность пребывания мигрантов на территории страны, а также бесплатно тестировать их на знание русского языка. Не владея языком, ученики просто не смогут освоить программу.
Еще один регион, поддержавший законопроект (однако его официальный отзыв пока не размещен на сайте Госдумы), — Забайкальский край. Депутаты края одобрили предложение на заседании Совета регионального парламента. Информацию об этом опубликовала пресс-служба законодательного собрания.
В процессе обсуждения депутат Георгий Шилин отметил, что проблема с иностранными учениками в основном касается городов-миллионников, где больше половины учеников в классах — дети иностранных граждан, которые плохо знают русский язык. Замминистра образования края Бато Лхасаранов добавил, что в Забайкалье такой проблемы нет.
Общее количество учеников в забайкальских школах сейчас более 141 тысячи человек. Из них 453 ребенка иностранных граждан. В основном, это выходцы из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, есть небольшое количество детей из Армении, два школьника приехали из Китая. Бато Лхасаранов отметил, что русский язык они знают не в совершенстве, учителя работают с ними индивидуально. Также замминистра рассказал, что на базе краевого института развития образования действует программа по повышению квалификации для учителей, работающих с детьми иностранцев.
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