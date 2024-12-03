03 декабря 2024

Глава района из ЯНАО объявил о новой премии. Фото

Жители Шурышкарского района ЯНАО получат новую премию
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Шурышкарского района получат новую премию (архивное фото)
Жители Шурышкарского района получат новую премию (архивное фото) Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО для награждения отличившихся жителей создали премию «Серебряный стерх». Об этом сообщил глава районной администрации Олег Попов.

«Впервые даем старт премии общественного признания „Серебряный стерх“. Вместе выберем „Семью года“, „Ученика года“, „Общественника года“, „Наставника года“, „Хранителя традиций“ и других номинантов. Статуэтки серебряного стерха вручим победителям на торжественной церемонии 6 декабря», — написал Олег Попов в telegram-канале.

По его словам, награждение станет традиционным. Проголосовать за кандидатов можно на портале «Живем на Севере».

Статуэтку «Серебряный стерх» впервые получат жители Шурышкарского района
Статуэтку «Серебряный стерх» впервые получат жители Шурышкарского района
Фото:

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В Шурышкарском районе ЯНАО для награждения отличившихся жителей создали премию «Серебряный стерх». Об этом сообщил глава районной администрации Олег Попов. «Впервые даем старт премии общественного признания „Серебряный стерх“. Вместе выберем „Семью года“, „Ученика года“, „Общественника года“, „Наставника года“, „Хранителя традиций“ и других номинантов. Статуэтки серебряного стерха вручим победителям на торжественной церемонии 6 декабря», — написал Олег Попов в telegram-канале. По его словам, награждение станет традиционным. Проголосовать за кандидатов можно на портале «Живем на Севере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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