Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

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Рост цен в России по-прежнему высокий, заявила Набиуллина
Рост цен в России по-прежнему высокий, заявила Набиуллина Фото:

Центральный банк (ЦБ) РФ не исключает возможности повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании совета директоров. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

«ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров», — заявила Набиуллина. Выступление главы ЦБ транслирует телеканал «Россия 24».

Она добавила, что это не обязательно произойдет. По словам Набиуллиной, рост цен остается высоким. Оперативные данные показывают замедление кредитования, включая корпоративные кредиты, заключила глава Центробанка.

Эксперты предполагают, что в декабре ключевая ставка может повыситься. Ожидается увеличение на один-два процентных пункта.

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Центральный банк (ЦБ) РФ не исключает возможности повышения ключевой процентной ставки на предстоящем заседании совета директоров. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.  «ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров», — заявила Набиуллина. Выступление главы ЦБ транслирует телеканал «Россия 24». Она добавила, что это не обязательно произойдет. По словам Набиуллиной, рост цен остается высоким. Оперативные данные показывают замедление кредитования, включая корпоративные кредиты, заключила глава Центробанка. Эксперты предполагают, что в декабре ключевая ставка может повыситься. Ожидается увеличение на один-два процентных пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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