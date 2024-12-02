Ключевая ставка может вырасти в декабре

Сбербанк предполагает, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на 1-2 процентных пункта в декабре. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
«Высока вероятность подъема ставки на один или на два процента. Наверное, скорее вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях», — сказал Царев в кулуарах форума Domclick Digital Forum. Его слова передает ТАСС.
По мнению Царева, такое решение Центрального банка обусловлено текущим уровнем инфляции. Также отмечается стабильный рост доходов населения, что может способствовать увеличению потребительского спроса, влияющего на экономическую ситуацию в стране.
В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. В ЦБ РФ считают, что текущее значение оказывает достаточное воздействие на рубль. По словам зампреда Центробанка Филиппа Габуния, ключевая ставка продолжает поддерживать привлекательность рублевых активов и ограничивает спрос на импорт.
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