Набиуллина рассказала, из-за чего может вырасти инфляция

Снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести к дальнейшему росту инфляции и ослаблению курса. Такое заявление сделала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.
«Предлагают начать снижать ставку. Это может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса», — заявила Набиуллина. Трансляцию ее выступления ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что такое решение не принесет пользы бизнесу.
Сбербанк прогнозирует, что в декабре ключевая ставка в России может вырасти на 1-2 п.п. из-за текущей инфляции. Эксперты отметили, что рост доходов населения способствует увеличению спроса и изменяет экономическую ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.