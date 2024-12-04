Набиуллина рассказала, из-за чего может вырасти инфляция

Набиуллина: снижение ключевой ставки ускорит инфляцию
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Снижение ключевой ставки не поможет бизнесу, заявила Набиуллина
Снижение ключевой ставки не поможет бизнесу, заявила Набиуллина Фото:

Снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести к дальнейшему росту инфляции и ослаблению курса. Такое заявление сделала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Предлагают начать снижать ставку. Это может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса», — заявила Набиуллина. Трансляцию ее выступления ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что такое решение не принесет пользы бизнесу.

Сбербанк прогнозирует, что в декабре ключевая ставка в России может вырасти на 1-2 п.п. из-за текущей инфляции. Эксперты отметили, что рост доходов населения способствует увеличению спроса и изменяет экономическую ситуацию.

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Снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести к дальнейшему росту инфляции и ослаблению курса. Такое заявление сделала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. «Предлагают начать снижать ставку. Это может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса», — заявила Набиуллина. Трансляцию ее выступления ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что такое решение не принесет пользы бизнесу. Сбербанк прогнозирует, что в декабре ключевая ставка в России может вырасти на 1-2 п.п. из-за текущей инфляции. Эксперты отметили, что рост доходов населения способствует увеличению спроса и изменяет экономическую ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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