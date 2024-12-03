Полицейские ищут в ХМАО «Гринча», похитившего игрушки с елки

Полицейские ищут в Нижневартовске «Гринча», который снял игрушки с елки на городской набережной и выбросил их в мусорку. Хулигану грозит административное наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Сообщение зарегистрировано, проводим проверку. Устанавливаем личность гражданина», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе. Вартовчанина могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Злодеяния «Гринча» запечатлели на видео подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На ролике видно, как хулиган снял украшения с елки и отнес их в мусорный бак. «Нам удалось спасти пару игрушек (Миньона и Бубу). До остальных просто не дотянулись», — рассказали в канале очевидцы.
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