В центре Перми откроется кафе узбекской кухни

Ранее на этом же месте находилось другое заведение
В центре Перми готовится к запуску кафе узбекской кухни «Барака». Заведение будет расположено в помещении недалеко от ЦУМа.
«В Перми откроется кафе узбекской кухни „Барака“. Ранее на этом месте размещалось кафе „В движении“», — пишет издание «Текст». По данным сервиса «Яндекс Карты», также кафе «Барака» есть в микрорайоне Закамск.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится новый музыкальный бар. Заведение будет работать с 7:30.
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