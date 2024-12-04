В центре Перми откроется кафе узбекской кухни

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Ранее на этом же месте находилось другое заведение
Ранее на этом же месте находилось другое заведение Фото:

В центре Перми готовится к запуску кафе узбекской кухни «Барака». Заведение будет расположено в помещении недалеко от ЦУМа.

«В Перми откроется кафе узбекской кухни „Барака“. Ранее на этом месте размещалось кафе „В движении“», — пишет издание «Текст». По данным сервиса «Яндекс Карты», также кафе «Барака» есть в микрорайоне Закамск.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится новый музыкальный бар. Заведение будет работать с 7:30.

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В центре Перми готовится к запуску кафе узбекской кухни «Барака». Заведение будет расположено в помещении недалеко от ЦУМа. «В Перми откроется кафе узбекской кухни „Барака“. Ранее на этом месте размещалось кафе „В движении“», — пишет издание «Текст». По данным сервиса «Яндекс Карты», также кафе «Барака» есть в микрорайоне Закамск. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится новый музыкальный бар. Заведение будет работать с 7:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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