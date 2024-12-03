В Сургуте начали сносить здание городского культурного центра «Строитель». Об этом сообщил журналистам заместитель директора управления капитального строительства города Андрей Арменчу.
«По результатам обследования было выявлено, что конструктивные элементы здания, которые несут основную нагрузку, находятся в аварийном состоянии. Данный факт не допускает нахождение там людей. Поэтому было принято решение демонтировать здание», -объяснил Арменчу.
На данный момент еще неизвестно, будет ли построено новое здание культурного центра на прежнем месте. «У нас есть проектная документация на реконструкцию городского культурного центра, которая подразумевала демонтаж и строительство нового. По результатам получения положительного заключения экспертизы сметной документации, мы уже будем понимать стоимость вложений, необходимых на реализацию данного объекта, и будем уже принимать решение о его местоположении», — сообщил заместитель директора УКС.
Работы по сносу начались сегодня утром, уже до конца декабря этот процесс будет завершен. По словам проектировщика, в 2025 году станет известно, где расположится новый культурный центр, а так же стоимость данного объекта.
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