Российские бойцы помогли сирийской армии вырваться из окружения под Аллепо

Сирийские повстанцы и исламистские группировки наступают на северо-западе Сирии и вошли в город Алеппо. В ответ на это офицеры и курсанты военно-инженерной академии имени Асада при сирийской армии, оказавшиеся под блокадой, смогли прорвать окружение противника. Эта операция была осуществлена при координации с Вооруженными силами России. Об этом сообщает Минобороны Сирии в соцсетях.
«Они [курсанты и офицеры] храбро и отважно ответили на жестокие нападения, совершенные террористами, которые ворвались в академию с различными видами оружия среднего калибра. Затем они совершили тяжелый и сложный марш-бросок <...> и попали в окружение террористических группировок, которые начали применять артиллерию, пулеметы и авиацию», — говорится в сообщении военного ведомства страны. Оно опубликовано в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Там добавили, что российские военные в Сирии также принимают участие в отражении наступления боевиков повстанческих группировок. Минобороны России несколько раз сообщало о нанесении авиаударов по позициям повстанцев и их линиям снабжения.
Ранее сирийские повстанцы, включая «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и подразделения «Сирийской национальной армии», начали наступление на северо-западе Сирии, успешно заняв Алеппо и другие ключевые территории. Тогда же в РФ отметили, что оказывают поддержку правительственным войскам Сирии. На днях ВС Сирии, совместно с ВКС России, уничтожили не менее 320 боевиков повстанческих группировок, передает RT.
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