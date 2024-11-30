Сирийская армия сдает позиции из-за быстрого продвижения боевиков

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Армия Сирии заявила о передислокации и признала продвижение боевиков в Алеппо
Армия Сирии заявила о передислокации и признала продвижение боевиков в Алеппо Фото:

Вооруженные отряды повстанцев смогли занять большинство районов города Алеппо (Сирия) из-за чего сирийская армия начала отступление. Об этом сообщило командование сирийской армии.

«Множество террористов и фронтов боевых действий вынудили наши вооруженные силы провести передислокацию», — говорится в заявлении. Его приводит Syria News. Отмечается, что боевики не удерживают позиции, так как вооруженные силы продолжают осуществлять удары в ожидании прибытия подкреплений.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что их специалисты по разминированию и медработники прекратили свою миссию в Алеппо из-за обострения ситуации в Сирии. Отмечается, что группа находилась в Сирии с 2019 года.

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Вооруженные отряды повстанцев смогли занять большинство районов города Алеппо (Сирия) из-за чего сирийская армия начала отступление. Об этом сообщило командование сирийской армии. «Множество террористов и фронтов боевых действий вынудили наши вооруженные силы провести передислокацию», — говорится в заявлении. Его приводит Syria News. Отмечается, что боевики не удерживают позиции, так как вооруженные силы продолжают осуществлять удары в ожидании прибытия подкреплений. Ранее Минобороны Армении сообщило, что их специалисты по разминированию и медработники прекратили свою миссию в Алеппо из-за обострения ситуации в Сирии. Отмечается, что группа находилась в Сирии с 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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