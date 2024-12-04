В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб водитель, не имевший прав

В Белозерском округе на трассе Курган — Тюмень произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб один человек и еще трое получили травмы. Один из участников аварии не имел права управления транспортным средством, сообщает Госавтоинспекция Курганской области.
В результате столкновения водитель Nexia скончался от полученных травм в медицинском учреждении. В то же время, пассажир Daewoo и двое мужчин из ЛАДЫ Гранты были госпитализированы с различными травмами. «Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, но уже известно, что нарушение правил дорожного движения играет ключевую роль в возникновении подобных аварий», — сообщает представитель Госавтоинспекции.
В связи с происшествием Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, особенно относительно выезда на встречную полосу. Подобные нарушения часто приводят к трагическим последствиям, включая гибель и серьезные травмы участников дорожного движения.
Ранее URA.RU писало, что авария произошла с участием трех легковых автомобилей. Машины получили серьезные повреждения.
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