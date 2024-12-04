После визита спецназа в Челябинске задержана семья владельцев «Гриль Хауса»

После оцепления ресторана «Гриль Хауса» задержана семья владельцев Малетиных: Сергей, Татьяна и их дочь. По данным URA.RU, все они проходят по делу о создании ОПГ, специализирующейся на незаконных валютных переводах, сообщил URA.RU источник.
«Предварительно, семья Малетиных причастна к деятельности преступной ячейки. Ее члены за определенное вознаграждение оказывали банковские услуги физическим и юридическим лицам», — поделился URA.RU источник.
По данным URA.RU за все время группировка «наварилась» на сумму более 280 млн рублей. По адресам были проведены обыски: изъяты техника, машинки для пересчета купюр и около 55 млн наличными в различной валюте.
URA.RU пыталась связаться с Татьяной Малетиной. На звонок она не ответила. Все местные силовые структуры на данный момент от комментариев воздерживаются.
Оперативные мероприятия в Челябинске переполошили жителей ЖК «Манхэттен». Предварительно, силовики оцепили ресторан «Гриль Хаус» (возможно, там брали одного из участников преступной ячейки). Сейчас заведение работает в обычном режиме.
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