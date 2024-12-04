После визита спецназа в Челябинске задержана семья владельцев «Гриль Хауса»

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Ресторан Гриль хаус. Челябинск, ресторан, гриль хаус
Несмотря на задержание владельцев «Гриль Хаус» работает в обычном режиме Фото:

После оцепления ресторана «Гриль Хауса» задержана семья владельцев Малетиных: Сергей, Татьяна и их дочь. По данным URA.RU, все они проходят по делу о создании ОПГ, специализирующейся на незаконных валютных переводах, сообщил URA.RU источник.

«Предварительно, семья Малетиных причастна к деятельности преступной ячейки. Ее члены за определенное вознаграждение оказывали банковские услуги физическим и юридическим лицам», — поделился URA.RU источник.

По данным URA.RU за все время группировка «наварилась» на сумму более 280 млн рублей. По адресам были проведены обыски: изъяты техника, машинки для пересчета купюр и около 55 млн наличными в различной валюте.

URA.RU пыталась связаться с Татьяной Малетиной. На звонок она не ответила. Все местные силовые структуры на данный момент от комментариев воздерживаются.

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Силовики с автоматами заблокировали работу ресторана «Гриль Хаус» в Челябинске. Фото

Оперативные мероприятия в Челябинске переполошили жителей ЖК «Манхэттен». Предварительно, силовики оцепили ресторан «Гриль Хаус» (возможно, там брали одного из участников преступной ячейки). Сейчас заведение работает в обычном режиме.

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После оцепления ресторана «Гриль Хауса» задержана семья владельцев Малетиных: Сергей, Татьяна и их дочь. По данным URA.RU, все они проходят по делу о создании ОПГ, специализирующейся на незаконных валютных переводах, сообщил URA.RU источник. «Предварительно, семья Малетиных причастна к деятельности преступной ячейки. Ее члены за определенное вознаграждение оказывали банковские услуги физическим и юридическим лицам», — поделился URA.RU источник. По данным URA.RU за все время группировка «наварилась» на сумму более 280 млн рублей. По адресам были проведены обыски: изъяты техника, машинки для пересчета купюр и около 55 млн наличными в различной валюте. URA.RU пыталась связаться с Татьяной Малетиной. На звонок она не ответила. Все местные силовые структуры на данный момент от комментариев воздерживаются. Оперативные мероприятия в Челябинске переполошили жителей ЖК «Манхэттен». Предварительно, силовики оцепили ресторан «Гриль Хаус» (возможно, там брали одного из участников преступной ячейки). Сейчас заведение работает в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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