Мэр Сургута раскрыл план борьбы с грязной водой из-под крана в городе

Мэр Сургута Максим Слепов обсудил с руководством «Горводоканала» действия, которые необходимо предпринять для повышения качества воды из под-крана в домах. Об этом он сообщил после совещания с коммунальщиками на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU.
Слепов объяснил, что основная причина грязной воды в водопроводе Сургута — это содержание в ней большого количества железа. Работники «Горводоканала» планируют увеличить масштаб очистки сетей центрального водоснабжения, учитывая накопления металла на протяжении последних нескольких лет.
«Для того, чтобы вода не застаивалась, центральная система водоснабжения должна быть закольцована, чтобы вода двигалась постоянно. К сожалению, это не было реализовано в восточной части города. Это тоже проблема, над которой надо работать. Мы уже включили эту работу в бюджет 2025-2026 года», — сообщил Слепов.
Кроме того, в план включена реконструкция старых участков водопровода, а в некоторых случаях и их замена на современные пластиковые трубы. Глава Сургута предупредил, что проблема с грязной водой не решится моментально и посоветовал устанавливать в домах специальные фильтры. «Безусловно, с этой проблемой [поступления грязной воды] мы можем и дальше сталкиваться. Как обезопасить себя, обезопасить детей, обезопасить дома? На сегодняшний день быстрое решение — это все-таки поставить системы фильтров в соцальных учреждениях и в жилых домах», — объяснил Слепов.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Сургута жалуются на сокращение уроков в школе из-за проблем с водой. Также горожане массово обращались к главе города из-за грязной воды из под крана в жилых домах.
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