Путин: китайские автомобили лучше европейских

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Пекин. Китай, автомобили, пекин
Китайские автомобили начали набирать популярность в России, по сравнению с европейскими, подчеркнул Владимир Путин Фото:

В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы.

«Связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», — подчеркнул Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Президент также пояснил, что в сфере автомобилестроения Россия и Китай начали сотрудничать еще с 2015 года. После этого в РФ начали появляться соответствующие производства. Президент Путин подчеркнул, что популярность китайских автомобилей никак не связана с тем, что немецкие автопроизводители начали уходить из России после введения санкций.

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В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы. «Связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», — подчеркнул Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также пояснил, что в сфере автомобилестроения Россия и Китай начали сотрудничать еще с 2015 года. После этого в РФ начали появляться соответствующие производства. Президент Путин подчеркнул, что популярность китайских автомобилей никак не связана с тем, что немецкие автопроизводители начали уходить из России после введения санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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