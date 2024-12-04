Путин: китайские автомобили лучше европейских

04 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Китайские автомобили начали набирать популярность в России, по сравнению с европейскими, подчеркнул Владимир Путин Фото: Ксения Фикс © URA.RU В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы. «Связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», — подчеркнул Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также пояснил, что в сфере автомобилестроения Россия и Китай начали сотрудничать еще с 2015 года. После этого в РФ начали появляться соответствующие производства. Президент Путин подчеркнул, что популярность китайских автомобилей никак не связана с тем, что немецкие автопроизводители начали уходить из России после введения санкций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент китайские автомобили набирают популярность в России. По словам российского президента Владимира Путина, это связано с тем, что авто из КНР стали заметно качественнее и доступнее. Он добавил также, что такие машины начали уступать своим аналогам из Европы. «Связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», — подчеркнул Путин во время инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент также пояснил, что в сфере автомобилестроения Россия и Китай начали сотрудничать еще с 2015 года. После этого в РФ начали появляться соответствующие производства. Президент Путин подчеркнул, что популярность китайских автомобилей никак не связана с тем, что немецкие автопроизводители начали уходить из России после введения санкций.