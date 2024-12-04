В Тюмени сбили двухлетнего ребенка

Машина сбила ребенка на самокате
В Тюмени на Московском тракте неизвестный на Mazda 3 сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель скрылся с места аварии
«По предварительным данным, автомобиль Mazda 3 синего цвета наехал на двухлетнего ребенка на самокате и скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 3 декабря во дворе дома 141/3 на Московском тракте.
Теперь неизвестного разыскивают. Очевидцев аварии и водителей с видеорегистраторами просят обратиться в ДПС на улице Одесской.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!