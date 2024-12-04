В Тюмени сбили двухлетнего ребенка

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Машина сбила ребенка на самокате
Машина сбила ребенка на самокате Фото:

В Тюмени на Московском тракте неизвестный на Mazda 3 сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель скрылся с места аварии

«По предварительным данным, автомобиль Mazda 3 синего цвета наехал на двухлетнего ребенка на самокате и скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 3 декабря во дворе дома 141/3 на Московском тракте.

Теперь неизвестного разыскивают. Очевидцев аварии и водителей с видеорегистраторами просят обратиться в ДПС на улице Одесской.

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В Тюмени на Московском тракте неизвестный на Mazda 3 сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель скрылся с места аварии «По предварительным данным, автомобиль Mazda 3 синего цвета наехал на двухлетнего ребенка на самокате и скрылся с места происшествия», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел вечером 3 декабря во дворе дома 141/3 на Московском тракте. Теперь неизвестного разыскивают. Очевидцев аварии и водителей с видеорегистраторами просят обратиться в ДПС на улице Одесской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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