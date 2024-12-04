«СтарХит»: Рената Литвинова вернулась в Россию

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Рената Литвинова приехала в Россию, предположительно, для фотосессии с модным домом
Рената Литвинова приехала в Россию, предположительно, для фотосессии с модным домом Фото:

Российская актриса Рената Литвинова была замечена на фотосессии в центре Москвы. По информации журнала «СтарХит», актриса прилетела в столицу и приняла участие в фотосъемке на Столешниковом переулке, известном как «улица бутиков».

«Рената Литвинова прилетела в Москву», — говорится в сообщении. По одной из версии, Литвинова приехала в Россию в рамках сотрудничества с модным брендом.

Она уехала из России после начала спецоперации на Украине и обосновалась в Париже, купив квартиру недалеко от Триумфальной арки. Долгое время она не появлялась в Москве. На своих страницах в соцсетях она не анонсировала поездку в Россию, однако пригласила подписчиков на концерт в Париже 13 декабря. За границей актриса активно сотрудничает с модными брендами и участвует в показах, не комментируя политическую ситуацию.

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Российская актриса Рената Литвинова была замечена на фотосессии в центре Москвы. По информации журнала «СтарХит», актриса прилетела в столицу и приняла участие в фотосъемке на Столешниковом переулке, известном как «улица бутиков». «Рената Литвинова прилетела в Москву», — говорится в сообщении. По одной из версии, Литвинова приехала в Россию в рамках сотрудничества с модным брендом. Она уехала из России после начала спецоперации на Украине и обосновалась в Париже, купив квартиру недалеко от Триумфальной арки. Долгое время она не появлялась в Москве. На своих страницах в соцсетях она не анонсировала поездку в Россию, однако пригласила подписчиков на концерт в Париже 13 декабря. За границей актриса активно сотрудничает с модными брендами и участвует в показах, не комментируя политическую ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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