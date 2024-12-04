«СтарХит»: Рената Литвинова вернулась в Россию

Российская актриса Рената Литвинова была замечена на фотосессии в центре Москвы. По информации журнала «СтарХит», актриса прилетела в столицу и приняла участие в фотосъемке на Столешниковом переулке, известном как «улица бутиков».
«Рената Литвинова прилетела в Москву», — говорится в сообщении. По одной из версии, Литвинова приехала в Россию в рамках сотрудничества с модным брендом.
Она уехала из России после начала спецоперации на Украине и обосновалась в Париже, купив квартиру недалеко от Триумфальной арки. Долгое время она не появлялась в Москве. На своих страницах в соцсетях она не анонсировала поездку в Россию, однако пригласила подписчиков на концерт в Париже 13 декабря. За границей актриса активно сотрудничает с модными брендами и участвует в показах, не комментируя политическую ситуацию.
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