04 декабря 2024

В Свердловской области осудили замдиректора школы за пощечину ученику

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Судебное заселение по уголовному делу Дубова Олега. Курган , суд, судебное заседание
Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ Фото:

В Туринске (Свердловская область) суд вынес приговор заместителю директора школы. Женщина ударила подростка два раза по лицу за то, что он пинал дверь и кидал кирпичи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Туринске вынесен приговор по уголовному делу о применении заместителем директора школы физического насилия по отношению к ученику восьмого класса. Так, во время перемены, увидев, что ученик с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене. После чего ударила рукой не менее двух раз по лицу, причинив ему своими действиями физическую боль», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года, но женщину отстранили от работы только в мае. Ей назначили в наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на год.

Женщине также придется заплатить ученику 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ.

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В Туринске (Свердловская область) суд вынес приговор заместителю директора школы. Женщина ударила подростка два раза по лицу за то, что он пинал дверь и кидал кирпичи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Туринске вынесен приговор по уголовному делу о применении заместителем директора школы физического насилия по отношению к ученику восьмого класса. Так, во время перемены, увидев, что ученик с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене. После чего ударила рукой не менее двух раз по лицу, причинив ему своими действиями физическую боль», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года, но женщину отстранили от работы только в мае. Ей назначили в наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на год. Женщине также придется заплатить ученику 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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