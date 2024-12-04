В Свердловской области осудили замдиректора школы за пощечину ученику

В Туринске (Свердловская область) суд вынес приговор заместителю директора школы. Женщина ударила подростка два раза по лицу за то, что он пинал дверь и кидал кирпичи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В Туринске вынесен приговор по уголовному делу о применении заместителем директора школы физического насилия по отношению к ученику восьмого класса. Так, во время перемены, увидев, что ученик с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене. После чего ударила рукой не менее двух раз по лицу, причинив ему своими действиями физическую боль», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года, но женщину отстранили от работы только в мае. Ей назначили в наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на год.
Женщине также придется заплатить ученику 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ.
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