В Свердловской области осудили замдиректора школы за пощечину ученику

05 декабря 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туринске (Свердловская область) суд вынес приговор заместителю директора школы. Женщина ударила подростка два раза по лицу за то, что он пинал дверь и кидал кирпичи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Туринске вынесен приговор по уголовному делу о применении заместителем директора школы физического насилия по отношению к ученику восьмого класса. Так, во время перемены, увидев, что ученик с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене. После чего ударила рукой не менее двух раз по лицу, причинив ему своими действиями физическую боль», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года, но женщину отстранили от работы только в мае. Ей назначили в наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на год. Женщине также придется заплатить ученику 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туринске (Свердловская область) суд вынес приговор заместителю директора школы. Женщина ударила подростка два раза по лицу за то, что он пинал дверь и кидал кирпичи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Туринске вынесен приговор по уголовному делу о применении заместителем директора школы физического насилия по отношению к ученику восьмого класса. Так, во время перемены, увидев, что ученик с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене. После чего ударила рукой не менее двух раз по лицу, причинив ему своими действиями физическую боль», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел еще 11 ноября 2023 года, но женщину отстранили от работы только в мае. Ей назначили в наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на год. Женщине также придется заплатить ученику 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Замдиректора признали виновной в совершении преступления по статье 156 УК РФ.