Некоторым медикам в РФ хотят компенсировать оплату жилья

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предлагающий компенсации на оплату ЖКХ для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
«Законопроект предусматривает изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Они устанавливают право медработников на компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги: отопление и освещение. Законопроект направлен на заключение в правительство РФ», — сообщает ТАСС.
Инициаторами законопроекта стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый замруководителя фракции Яна Лантратова и депутат фракции Александр Терентьев. В пояснительной записке уточняется, что уже существующие региональные льготы на ЖКХ для медработников различаются, что создает неравенство между субъектами.
Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности. Более одного миллиарда рублей планировалось выделить для программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ранее медикам из ЯНАО, командируемым в ДНР для оказания медпомощи жителям, выделили почти 30 миллионов рублей на компенсации.
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