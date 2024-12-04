04 декабря 2024

Некоторым медикам в РФ хотят компенсировать оплату жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медработникам хотят дать право на компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги
Медработникам хотят дать право на компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги Фото:

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предлагающий компенсации на оплату ЖКХ для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Законопроект предусматривает изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Они устанавливают право медработников на компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги: отопление и освещение. Законопроект направлен на заключение в правительство РФ», — сообщает ТАСС.

Инициаторами законопроекта стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый замруководителя фракции Яна Лантратова и депутат фракции Александр Терентьев. В пояснительной записке уточняется, что уже существующие региональные льготы на ЖКХ для медработников различаются, что создает неравенство между субъектами.

Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности. Более одного миллиарда рублей планировалось выделить для программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ранее медикам из ЯНАО, командируемым в ДНР для оказания медпомощи жителям, выделили почти 30 миллионов рублей на компенсации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители партии «Справедливая Россия — За правду» направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предлагающий компенсации на оплату ЖКХ для медицинских работников, проживающих в сельской местности и поселках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. «Законопроект предусматривает изменения в закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Они устанавливают право медработников на компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги: отопление и освещение. Законопроект направлен на заключение в правительство РФ», — сообщает ТАСС. Инициаторами законопроекта стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый замруководителя фракции Яна Лантратова и депутат фракции Александр Терентьев. В пояснительной записке уточняется, что уже существующие региональные льготы на ЖКХ для медработников различаются, что создает неравенство между субъектами. Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности. Более одного миллиарда рублей планировалось выделить для программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ранее медикам из ЯНАО, командируемым в ДНР для оказания медпомощи жителям, выделили почти 30 миллионов рублей на компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...