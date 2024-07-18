Для сельских медработников расширили льготы

Правительство РФ усилило поддержку медиков в сельской местности

18 июля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Правительство РФ выделит более одного миллиарда рублей для поддержки сельских медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более одного миллиарда рублей выделят на поддержку программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Средства будут направлены на стимулирование медицинских работников к переезду и трудоустройству в новых регионах страны, а также в удаленных и труднодоступных территориях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ. «На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей, из которых более 350 млн — на текущий год», — написали в telegram-канале Правительства России по итогам заседания. Теперь во время действия договора о предоставлении единовременной компенсации медицинские работники могут один раз сменить место работы. Кроме того, вдвое увеличили размер выплаты для участников программ в новых регионах: для врачей — до двух миллионов рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер — до одного миллиона рублей. Ранее медикам из ЯНАО, командируемым в ДНР, выделили почти 30 миллионов рублей на компенсации. Размер субсидии, предоставляемой организациям, складывается из количества дней, проведенных на работе за пределами основного места жительства, суточных, стоимости проезда, питания в пути, бронирования и найма жилья и страховых взносов, с учетом средней зарплаты в двойном объеме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более одного миллиарда рублей выделят на поддержку программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Средства будут направлены на стимулирование медицинских работников к переезду и трудоустройству в новых регионах страны, а также в удаленных и труднодоступных территориях, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ. «На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей, из которых более 350 млн — на текущий год», — написали в telegram-канале Правительства России по итогам заседания. Теперь во время действия договора о предоставлении единовременной компенсации медицинские работники могут один раз сменить место работы. Кроме того, вдвое увеличили размер выплаты для участников программ в новых регионах: для врачей — до двух миллионов рублей, для фельдшеров, акушерок и медсестер — до одного миллиона рублей. Ранее медикам из ЯНАО, командируемым в ДНР, выделили почти 30 миллионов рублей на компенсации. Размер субсидии, предоставляемой организациям, складывается из количества дней, проведенных на работе за пределами основного места жительства, суточных, стоимости проезда, питания в пути, бронирования и найма жилья и страховых взносов, с учетом средней зарплаты в двойном объеме.