Перед Новым годом челябинские курьеры смогут заработать по 130 тысяч рублей

В пиковый сезон перед Новым годом челябинские курьеры смогут заработать до 130 тысяч рублей, если будут трудиться по 12-14 часов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», запрос на работников сферы доставки увеличился на 27%.
«Рост числа вакансий связан с предпраздничным ажиотажем и острой нехваткой кадров. Многие работодатели предлагают курьерам более привлекательные условия и зарплаты, чтобы закрыть дефицит сотрудников», — отметили в офисе «Зарплаты.ру».
Наиболее высокие доходы смогут получить курьеры, работающие в ненормированном режиме и полностью загруженные заказами. При том, что средний заработок курьеров в предпраздничные дни вырастет, медианная зарплата данных сотрудников в регионе выросла за год всего на 9% и составила, по оценке «Зарплаты.ру», около 35-40 тысяч рублей. Максимальный доход возможен за счет дополнительных смен, бонусов и интенсивной работы в пиковые дни. Зарплатная вилка работников доставки колеблется от 25 тысяч до 210 тысяч рублей.
Основная часть предложений о работе предназначена для водителей-курьеров (около 50% всех вакансий). Оставшиеся места занимают пешие и велокурьеры. Работодатели часто предлагают ежедневную оплату труда, свободный график и возможность брать дополнительные смены и часы. Многие вакансии включают различные бонусы: скидки на мобильную связь и интернет, на услуги доставки, запчасти и страховку для автомобилей. Упоминается участие в корпоративных конкурсах с призами.
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