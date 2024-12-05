В Москве арестованы шестеро сторонников РДК*, в том числе несовершеннолетний

Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте шести человек, включая одного несовершеннолетнего, по обвинению в участии в деятельности террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), которая запрещена в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Настоящее уголовное дело было возбуждено 9 октября 2024 года следователем ГСУ СК РФ по Москве. Молодые люди арестованы по ходатайству следствия по обвинению в содействии и участии в запрещенной организации РДК, в настоящий момент им всем продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2025 года», — заявили в ведомстве, их слова передает ТАСС.
Из материалов судебного дела стало известно, что Савельев С .М., один из обвиняемых, признал свою вину. На основании его слов адвокаты запросили у апелляционного суда смягчение меры пресечения и освобождение подсудимого из-под стражи. Также в рамках уголовного дела упоминается несовершеннолетняя обвиняемая, родившаяся в 2007 году.
Согласно обвинению, группа лиц занималась нанесением политических лозунгов в поддержку РДК на стены зданий и обучением изготовлению бутылок с зажигательной смесью. В отношении всех участников группы были предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации или интернета, а также по части 2 статьи 205.5 УК РФ за участие в деятельности террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация
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