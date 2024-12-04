04 декабря 2024

В Екатеринбурге перенесли сроки серийного производства трамваев от «Синары»

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ИННОПРОМ-2024. Екатеринбург , группа синара, трамвай, иннопром2024, макет трамвая
Первый опытный образец трамвая соберут в 2025 году Фото:

Компания «Синара — Транспортные машины» перенесла на год запуск серийного производства трамваев собственной конструкции в Екатеринбурге. Выпуск новых составов запланировали на 2026 год. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Шунин.

«В наших планах подготовить и направить на испытания и сертификацию новый трамвай собственной оригинальной конструкции в начале следующего года и приступить к его серийному производству в 2026 году», — пояснил «Интерфаксу» Шунин. Опытный образец трамвая соберут и отправят на испытание уже в 2025-м, а первую поставку техники запланировали в Ростов-на-Дону — 20 штук и в Краснодар — десять трехсекционных вагонов.

По его словам, набирать персонал для разработки и производства машин будут только в следующем году, хотя ранее в холдинге заявляли о наборе сотрудников в 2024-м. Специалистам предстоит пройти обучение и отработать основные технологические процессы.

Власти Екатеринбурга совсем недавно перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, поставку которых также обеспечила «Синара». Горадминистрация уже объявила о закупке двух новых низкопольных трамваев. Их поставят до 23 декабря.

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Компания «Синара — Транспортные машины» перенесла на год запуск серийного производства трамваев собственной конструкции в Екатеринбурге. Выпуск новых составов запланировали на 2026 год. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Шунин. «В наших планах подготовить и направить на испытания и сертификацию новый трамвай собственной оригинальной конструкции в начале следующего года и приступить к его серийному производству в 2026 году», — пояснил «Интерфаксу» Шунин. Опытный образец трамвая соберут и отправят на испытание уже в 2025-м, а первую поставку техники запланировали в Ростов-на-Дону — 20 штук и в Краснодар — десять трехсекционных вагонов. По его словам, набирать персонал для разработки и производства машин будут только в следующем году, хотя ранее в холдинге заявляли о наборе сотрудников в 2024-м. Специалистам предстоит пройти обучение и отработать основные технологические процессы. Власти Екатеринбурга совсем недавно перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом, поставку которых также обеспечила «Синара». Горадминистрация уже объявила о закупке двух новых низкопольных трамваев. Их поставят до 23 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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