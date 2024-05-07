«Синара» запустит серийное производство трамваев в Екатеринбурге

«Синара — Транспортные машины» запустит собственное производство трамваев в Екатеринбурге, на которое холдинг уже набирает персонал. Разработка транспорта намечена уже на 2024 год, рассказали URA.RU в пресс-службе СТМ.
«На одном из предприятий холдинга „Синара — Транспортные машины“ в настоящее время организуется опытное производство трамвая собственной конструкторской разработки, в связи с чем формируется штат сотрудников», — пояснили в СТМ. Там же отметили, что в будущем производство запустят в Екатеринбурге.
Мэрия запланировала закупить до 40 новых трамваев, часть из которых пойдет от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область). Также ведутся переговоры с тверским ООО «ПК Транспортные системы» о поставке 25 новых трамваев. По информации осведомленного источника, финансирование ожидается по линии губернатора Евгения Куйвашева.
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