«Синара» запустит серийное производство трамваев в Екатеринбурге

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, синара
Пока неизвестно, достанутся ли городу новые трамваи Фото:

«Синара — Транспортные машины» запустит собственное производство трамваев в Екатеринбурге, на которое холдинг уже набирает персонал. Разработка транспорта намечена уже на 2024 год, рассказали URA.RU в пресс-службе СТМ.

«На одном из предприятий холдинга „Синара — Транспортные машины“ в настоящее время организуется опытное производство трамвая собственной конструкторской разработки, в связи с чем формируется штат сотрудников», — пояснили в СТМ. Там же отметили, что в будущем производство запустят в Екатеринбурге.

Мэрия запланировала закупить до 40 новых трамваев, часть из которых пойдет от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область). Также ведутся переговоры с тверским ООО «ПК Транспортные системы» о поставке 25 новых трамваев. По информации осведомленного источника, финансирование ожидается по линии губернатора Евгения Куйвашева.

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«Синара — Транспортные машины» запустит собственное производство трамваев в Екатеринбурге, на которое холдинг уже набирает персонал. Разработка транспорта намечена уже на 2024 год, рассказали URA.RU в пресс-службе СТМ. «На одном из предприятий холдинга „Синара — Транспортные машины“ в настоящее время организуется опытное производство трамвая собственной конструкторской разработки, в связи с чем формируется штат сотрудников», — пояснили в СТМ. Там же отметили, что в будущем производство запустят в Екатеринбурге. Мэрия запланировала закупить до 40 новых трамваев, часть из которых пойдет от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область). Также ведутся переговоры с тверским ООО «ПК Транспортные системы» о поставке 25 новых трамваев. По информации осведомленного источника, финансирование ожидается по линии губернатора Евгения Куйвашева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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