Общество Транспорт Новым троллейбусам от «Синары» определили маршруты в Екатеринбурге. Фото Новые троллейбусы в Екатеринбурге пустят по маршрутам №№ 26, 31, 33 и 36 04 декабря 2024 в 13:13 Размер текста - 17 + В город привезли 14 новых троллейбусов Фото: Илья Московец © URA.RU Новые низкопольные троллейбусы от компании «Синара» запустят в Екатеринбурге по маршрутам №№26, 31, 33 и 36. Об этом рассказали в ходе презентации машин мэру Алексею Орлову 4 декабря, передает корреспондент URA.RU. Троллейбусы №26 курсируют от остановки «Коммунистическая» (Уралмаш) до «Крауля» (ВИЗ), №31 — от «Ж/д вокзала» (Вокзальный) до Химмаша, №33 — от «Бакинских Коммисаров» (Уралмаш) до остановки «Педуниверситет» (Эльмаш), 36-е троллейбусы ездят от Химмаша до «Академической» (Втузгородок). Сегодня презентовали только 14 машин из 40. Остальные привезут до конца 2024 года. Контракт на поставку 50 новых троллейбусов стоимостью 1,65 миллиарда рублей выиграла группа «Синара», несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новые низкопольные троллейбусы от компании «Синара» запустят в Екатеринбурге по маршрутам №№26, 31, 33 и 36. Об этом рассказали в ходе презентации машин мэру Алексею Орлову 4 декабря, передает корреспондент URA.RU. Троллейбусы №26 курсируют от остановки «Коммунистическая» (Уралмаш) до «Крауля» (ВИЗ), №31 — от «Ж/д вокзала» (Вокзальный) до Химмаша, №33 — от «Бакинских Коммисаров» (Уралмаш) до остановки «Педуниверситет» (Эльмаш), 36-е троллейбусы ездят от Химмаша до «Академической» (Втузгородок). Сегодня презентовали только 14 машин из 40. Остальные привезут до конца 2024 года. Контракт на поставку 50 новых троллейбусов стоимостью 1,65 миллиарда рублей выиграла группа «Синара», несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям