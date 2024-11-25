Названы сроки, когда в Екатеринбург привезут новые трамваи

Администрация Екатеринбурга объявила о закупке двух новых низкопольных трамваев, которые планируют поставить до 23 декабря. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов.
«Объявили закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря», — следует из поста.
Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Их поставит группа «Синара», победившая в конкурсе, несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами.
Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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