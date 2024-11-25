25 ноября 2024

Названы сроки, когда в Екатеринбург привезут новые трамваи

Два новых низкопольных трамвая поставят в Екатеринбург до 23 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский тестирует новые трамваи. Екатеринбург, низкопольный трамвай, трамвай увз, водитель трамвая, трамвай, модель415
Власти уже объявили конкурс на поставку транспорта (архивное фото) Фото:

Администрация Екатеринбурга объявила о закупке двух новых низкопольных трамваев, которые планируют поставить до 23 декабря. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов.

«Объявили закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря», — следует из поста.

Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Их поставит группа «Синара», победившая в конкурсе, несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами.

Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.

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Администрация Екатеринбурга объявила о закупке двух новых низкопольных трамваев, которые планируют поставить до 23 декабря. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Алексей Орлов. «Объявили закупку двух низкопольных трамваев: трех- и односекционного. Их поставку в Екатеринбург ожидаем до 23 декабря», — следует из поста. Власти перешли к обновлению трамвайного парка после закупки на 1,65 миллиарда рублей 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Их поставит группа «Синара», победившая в конкурсе, несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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