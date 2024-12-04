04 декабря 2024

На федеральной трассе из Тюмени в Омск ввели ограничение

На трассе Р-402 из Тюмени в Омск ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд на трассе обеспечен лишь по одной полосе в обе стороны
Проезд на трассе обеспечен лишь по одной полосе в обе стороны Фото:

На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе ввели ограничение в виде реверсивного движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении компании.

Речь про участок на 359 километре, находящийся в Абатском районе. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе ввели ограничение в виде реверсивного движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении компании. Речь про участок на 359 километре, находящийся в Абатском районе. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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