На федеральной трассе из Тюмени в Омск ввели ограничение

Проезд на трассе обеспечен лишь по одной полосе в обе стороны
На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск в Абатском районе ввели ограничение в виде реверсивного движение. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) на проезжей части производятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении компании.
Речь про участок на 359 километре, находящийся в Абатском районе. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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