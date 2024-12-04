04 декабря 2024

Новый мэр из ХМАО вступил в противостояние с гордумой

Депутаты Нефтеюганска не согласовали главе Чекунову дополнительную ставку зама
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске уже третий мэр подряд не находит взаимопонимания с городской думой
В Нефтеюганске уже третий мэр подряд не находит взаимопонимания с городской думой Фото:

У нового мэра Нефтеюганска (ХМАО) Юрия Чекунова началось противостояние с думой. Местные депутаты, подконтрольные теневому главе города — депутату окружного заксобрания Степану Пыталеву — не согласовали градоначальнику изменение штатного расписания администрации и дополнительную ставку зама. Бюджет на 2025 год в муниципалитете еще не принят, и Чекунов решил действовать в обход — вторую попытку провести изменения депфин объединит с принятием главного финансового документа на декабрьском заседании думы, сообщил URA.RU инсайдер.

«Бюджет на 2025 год в муниципалитете еще не принят, и мэр решил действовать в обход — вторую попытку провести изменения депфин объединит с принятием главного финансового документа на декабрьском заседании думы. Однако нефтеюганские депутаты могут пойти ва-банк и заблокировать принятие бюджета, если обе ветви власти — представительная и исполнительная — не достигнут консенсуса», — отмечает инсайдер.

Градоначальник в беседе с URA.RU подтвердил, что депутаты не согласовали введение должности нового заместителя. «Мы планируем внести поправки единым блоком и поставить вопрос на голосование думы в декабре», — прокомментировал Чекунов.

Предшественница Чекунова Эльвира Бугай покинула пост досрочно из-за конфликта с депутатами. В городе удалось избрать мэра только с четвертой попытки.

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У нового мэра Нефтеюганска (ХМАО) Юрия Чекунова началось противостояние с думой. Местные депутаты, подконтрольные теневому главе города — депутату окружного заксобрания Степану Пыталеву — не согласовали градоначальнику изменение штатного расписания администрации и дополнительную ставку зама. Бюджет на 2025 год в муниципалитете еще не принят, и Чекунов решил действовать в обход — вторую попытку провести изменения депфин объединит с принятием главного финансового документа на декабрьском заседании думы, сообщил URA.RU инсайдер. «Бюджет на 2025 год в муниципалитете еще не принят, и мэр решил действовать в обход — вторую попытку провести изменения депфин объединит с принятием главного финансового документа на декабрьском заседании думы. Однако нефтеюганские депутаты могут пойти ва-банк и заблокировать принятие бюджета, если обе ветви власти — представительная и исполнительная — не достигнут консенсуса», — отмечает инсайдер. Градоначальник в беседе с URA.RU подтвердил, что депутаты не согласовали введение должности нового заместителя. «Мы планируем внести поправки единым блоком и поставить вопрос на голосование думы в декабре», — прокомментировал Чекунов. Предшественница Чекунова Эльвира Бугай покинула пост досрочно из-за конфликта с депутатами. В городе удалось избрать мэра только с четвертой попытки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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