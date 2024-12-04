Текслер вручил депутатам челябинского заксобрания письма Путина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил двум челябинским депутатам благодарственные письма президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Председатель законодательного собрания Олег Гербер и председатель комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле отмечены благодарственными письмами президента РФ. Депутат законодательного собрания Лена Колесникова награждена медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ за плодотворную законотворческую, политическую и общественную деятельность». — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Всего в ходе церемонии Текслер вручил госнаграды 54 жителям региона. Семнадцати из них вручили медали «За вклад в развитие Челябинской области», «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, знаки отличия «За безупречную службу», присвоили почетные звания «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный эколог» и «Заслуженный юрист» Челябинской области.
Почетные звания «Заслуженный артист Челябинской области» и «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» присвоены 18 деятелям культуры региона. Семь социальных работников удостоены почетных званий «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».
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