WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к миру

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Украина измотана конфликтом с РФ, но хочет долгосрочного мира
Украина измотана конфликтом с РФ, но хочет долгосрочного мира Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует заявить о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с Россией и заключить мирное соглашение. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

«Измученная почти трехлетним конфликтом с Россией, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но это должен быть устойчивый мир», — отмечает источник в беседе с WSJ. Там отмечается, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон для встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа. Целью визита было укрепление отношений и обсуждение возможностей сотрудничества в контексте урегулирования украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова на мирные переговоры по ситуации на Украине. Это подтверждает, в частности, тот факт, что РФ вела переговоры в самом начале конфликта, однако по инициативе Киева и по «совету извне» они были прерваны. По словам главы государства, основными требованиями России для достижения перемирия остаются прежние: вывод украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО.

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Украина планирует заявить о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с Россией и заключить мирное соглашение. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству. «Измученная почти трехлетним конфликтом с Россией, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но это должен быть устойчивый мир», — отмечает источник в беседе с WSJ. Там отмечается, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон для встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа. Целью визита было укрепление отношений и обсуждение возможностей сотрудничества в контексте урегулирования украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова на мирные переговоры по ситуации на Украине. Это подтверждает, в частности, тот факт, что РФ вела переговоры в самом начале конфликта, однако по инициативе Киева и по «совету извне» они были прерваны. По словам главы государства, основными требованиями России для достижения перемирия остаются прежние: вывод украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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