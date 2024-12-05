Украина планирует заявить о готовности к переговорам по урегулированию конфликта с Россией и заключить мирное соглашение. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.
«Измученная почти трехлетним конфликтом с Россией, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но это должен быть устойчивый мир», — отмечает источник в беседе с WSJ. Там отмечается, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посетил Вашингтон для встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа. Целью визита было укрепление отношений и обсуждение возможностей сотрудничества в контексте урегулирования украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Россия готова на мирные переговоры по ситуации на Украине. Это подтверждает, в частности, тот факт, что РФ вела переговоры в самом начале конфликта, однако по инициативе Киева и по «совету извне» они были прерваны. По словам главы государства, основными требованиями России для достижения перемирия остаются прежние: вывод украинских войск с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО.
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