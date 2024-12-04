04 декабря 2024

Экс-мэр Перми Игорь Шубин возглавил попечительский совет ПГНИУ

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Игорь Шубин избран председателем попечительского совета университета
Игорь Шубин избран председателем попечительского совета университета Фото:

Бывший мэр Перми Игорь Шубин стал председателем попечительского совета Пермского научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Председателем обновленного состава совета избран Игорь Шубин. Он выпускник экономического факультета ПГНИУ и его почетным профессором», — отметили в университете.

В состав совета вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, депутаты краевого заксобрания Сергей Богуславский и Павел Черепанов, а также генеральный директор Macroscop Артём Разумков.

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Бывший мэр Перми Игорь Шубин стал председателем попечительского совета Пермского научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Председателем обновленного состава совета избран Игорь Шубин. Он выпускник экономического факультета ПГНИУ и его почетным профессором», — отметили в университете. В состав совета вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, депутаты краевого заксобрания Сергей Богуславский и Павел Черепанов, а также генеральный директор Macroscop Артём Разумков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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