Экс-мэр Перми Игорь Шубин возглавил попечительский совет ПГНИУ

Игорь Шубин избран председателем попечительского совета университета
Бывший мэр Перми Игорь Шубин стал председателем попечительского совета Пермского научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Председателем обновленного состава совета избран Игорь Шубин. Он выпускник экономического факультета ПГНИУ и его почетным профессором», — отметили в университете.
В состав совета вошли президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, депутаты краевого заксобрания Сергей Богуславский и Павел Черепанов, а также генеральный директор Macroscop Артём Разумков.
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