В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса насмерть сбил пешехода
В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса 5 декабря сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU очевидцы происшествия.
«Водитель пассажирского автобуса сбил пешехода. Погибла женщина», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Информация о ДТП распространилась в социальных сетях, кадры с места происшествия опубликованы в городских telegram-каналах. На месте работают сотрудники ГАИ, подробности выясняются.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ Салехарда. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!