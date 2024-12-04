04 декабря 2024

В Салехарде пассажирский автобус задавил пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса насмерть сбил пешехода
В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса насмерть сбил пешехода Фото:

В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса 5 декабря сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU очевидцы происшествия.

«Водитель пассажирского автобуса сбил пешехода. Погибла женщина», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Информация о ДТП распространилась в социальных сетях, кадры с места происшествия опубликованы в городских telegram-каналах. На месте работают сотрудники ГАИ, подробности выясняются.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ Салехарда. Ответ ожидается.

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В Салехарде на улице Чкалова водитель автобуса 5 декабря сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили URA.RU очевидцы происшествия. «Водитель пассажирского автобуса сбил пешехода. Погибла женщина», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Информация о ДТП распространилась в социальных сетях, кадры с места происшествия опубликованы в городских telegram-каналах. На месте работают сотрудники ГАИ, подробности выясняются. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГАИ Салехарда. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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