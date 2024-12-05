Красный рюкзак легендарного морпеха Струны украсил музей ВС РФ

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Певица Юта передала рюкзак морпеха Струны в музей Вооруженных сил РФ
Певица Юта передала рюкзак морпеха Струны в музей Вооруженных сил РФ Фото:

Музей Вооруженных сил России пополнился уникальным экспонатом — красным рюкзаком легендарного морпеха по кличке Струна. Этот рюкзак был передан певицей Ютой (Анной Осиповой), которой он достался в подарок от самого морпеха.

«Струна — командир взвода морпехов... Мы познакомились, когда он находился в госпитале в Москве. Он достойно себя вел на нашей первой встрече и показывал, что он сильный и справится. Я сразу поняла, что он народный герой», — заявила Юта в интервью Борису Корчевникову. На торжественной церемонии передачи экспоната, которая состоялась 4 декабря, присутствовал сам Струна, а также его товарищи Иван Жарский и Дмитрий Кутенков. Это был первый опыт передачи личных вещей в музей, передает RT.

Струна начал свою службу в зоне СВО с первого дня и к 24 годам возглавил группу штурмовиков. Он принимал участие в освобождении территорий ДНР и Мариуполя, за что был удостоен звания Героя России.

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Музей Вооруженных сил России пополнился уникальным экспонатом — красным рюкзаком легендарного морпеха по кличке Струна. Этот рюкзак был передан певицей Ютой (Анной Осиповой), которой он достался в подарок от самого морпеха. «Струна — командир взвода морпехов... Мы познакомились, когда он находился в госпитале в Москве. Он достойно себя вел на нашей первой встрече и показывал, что он сильный и справится. Я сразу поняла, что он народный герой», — заявила Юта в интервью Борису Корчевникову. На торжественной церемонии передачи экспоната, которая состоялась 4 декабря, присутствовал сам Струна, а также его товарищи Иван Жарский и Дмитрий Кутенков. Это был первый опыт передачи личных вещей в музей, передает RT. Струна начал свою службу в зоне СВО с первого дня и к 24 годам возглавил группу штурмовиков. Он принимал участие в освобождении территорий ДНР и Мариуполя, за что был удостоен звания Героя России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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