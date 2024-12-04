На Ямале ожидается сильный ветер и метель

Ямальцев предупредили об опасности на дорогах
На Ямале 5 декабря ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Сегодня, 5 декабря, на Ямале усиление ветра, метель. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — написано в telegram-канале ведомства.
Водителям рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать безопасное расстояние между машинами и придерживаться установленных скоростных ограничений. По возможности стоит отказаться от загородных поездок.
Ранее URA.RU сообщало, что 4 декабря на Ямал надвигается штормовой ветер и метель. На дорогах может быть гололед.
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