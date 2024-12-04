04 декабря 2024

На Ямале ожидается сильный ветер и метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев предупредили об опасности на дорогах
Ямальцев предупредили об опасности на дорогах Фото:

На Ямале 5 декабря ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Сегодня, 5 декабря, на Ямале усиление ветра, метель. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — написано в telegram-канале ведомства.

Водителям рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать безопасное расстояние между машинами и придерживаться установленных скоростных ограничений. По возможности стоит отказаться от загородных поездок.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 декабря на Ямал надвигается штормовой ветер и метель. На дорогах может быть гололед.

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На Ямале 5 декабря ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Сегодня, 5 декабря, на Ямале усиление ветра, метель. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — написано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать безопасное расстояние между машинами и придерживаться установленных скоростных ограничений. По возможности стоит отказаться от загородных поездок. Ранее URA.RU сообщало, что 4 декабря на Ямал надвигается штормовой ветер и метель. На дорогах может быть гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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