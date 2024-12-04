04 декабря 2024

В Тюменской области в пожаре погибли животные и птицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло в деревне Зырянка
ЧП произошло в деревне Зырянка Фото:

В пожаре, произошедшем в деревне Зырянка Тюменского района, дотла сгорели домашние и сельскохозяйственные животные, а также птицы. Об этом URA.RU рассказали в противопожарной службе региона.

«Ночью 5 декабря случился пожар в деревне Зырянка Тюменского района, на улице Заречной. Огонь охватил все строения. По итогу поврежденными оказались дом и хозпостройки. Люди не пострадали, но погибли животные: свиньи, птицы и собака», — рассказали в ведомстве.

Причина происшествия пока не установлена. Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь пожаров.

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В пожаре, произошедшем в деревне Зырянка Тюменского района, дотла сгорели домашние и сельскохозяйственные животные, а также птицы. Об этом URA.RU рассказали в противопожарной службе региона. «Ночью 5 декабря случился пожар в деревне Зырянка Тюменского района, на улице Заречной. Огонь охватил все строения. По итогу поврежденными оказались дом и хозпостройки. Люди не пострадали, но погибли животные: свиньи, птицы и собака», — рассказали в ведомстве. Причина происшествия пока не установлена. Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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