ЧП произошло в деревне Зырянка
В пожаре, произошедшем в деревне Зырянка Тюменского района, дотла сгорели домашние и сельскохозяйственные животные, а также птицы. Об этом URA.RU рассказали в противопожарной службе региона.
«Ночью 5 декабря случился пожар в деревне Зырянка Тюменского района, на улице Заречной. Огонь охватил все строения. По итогу поврежденными оказались дом и хозпостройки. Люди не пострадали, но погибли животные: свиньи, птицы и собака», — рассказали в ведомстве.
Причина происшествия пока не установлена. Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано семь пожаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!