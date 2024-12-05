Украинский беспилотник попытался атаковать российский полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что с него была запущена новая ракета средней дальности «Орешник» в направлении Днепропетровска.
«Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области — то самое место, откуда в Днепропетровск запускали новую ракету средней дальности „Орешник“», — пишет telegram-канал Mash. Системы ПВО успешно сбили дрон в непосредственной близости от территории полигона. Взрывная волна, вызванная уничтожением БПЛА ВСУ, привела к повреждению ворот.
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