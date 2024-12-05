Mash: украинский беспилотник пытался атаковать полигон, откуда запускали «Орешник». Видео

Mash: украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр
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Дрон ВСУ попытался атаковать полигон Капустин Яр
Дрон ВСУ попытался атаковать полигон Капустин Яр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник попытался атаковать российский полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что с него была запущена новая ракета средней дальности «Орешник» в направлении Днепропетровска.

«Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области — то самое место, откуда в Днепропетровск запускали новую ракету средней дальности „Орешник“», — пишет telegram-канал Mash. Системы ПВО успешно сбили дрон в непосредственной близости от территории полигона. Взрывная волна, вызванная уничтожением БПЛА ВСУ, привела к повреждению ворот.

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Украинский беспилотник попытался атаковать российский полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что с него была запущена новая ракета средней дальности «Орешник» в направлении Днепропетровска. «Украинский беспилотник попытался атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области — то самое место, откуда в Днепропетровск запускали новую ракету средней дальности „Орешник“», — пишет telegram-канал Mash. Системы ПВО успешно сбили дрон в непосредственной близости от территории полигона. Взрывная волна, вызванная уничтожением БПЛА ВСУ, привела к повреждению ворот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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