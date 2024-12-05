Власти Перми требуют сноса магазинов на шоссе Космонавтов

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Иски поданы в Арбитражный суд Пермского края
Иски поданы в Арбитражный суд Пермского края Фото:

Администрация Перми выявила, что ряд магазинов, расположенных на шоссе Космонавтов, возведены без соответствующих документов. Мэрия требует признать эти постройки самовольными и снести их.

«Мэрия требует снести здания на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240. Там расположены торговые центры и различные магазины», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию.

По данным картотеки краевого арбитражного суда, заявления поступили от администрации Индустриального района. Все пять исков зарегистрированы 26 ноября.

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Администрация Перми выявила, что ряд магазинов, расположенных на шоссе Космонавтов, возведены без соответствующих документов. Мэрия требует признать эти постройки самовольными и снести их. «Мэрия требует снести здания на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240. Там расположены торговые центры и различные магазины», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию. По данным картотеки краевого арбитражного суда, заявления поступили от администрации Индустриального района. Все пять исков зарегистрированы 26 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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