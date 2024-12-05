Власти Перми требуют сноса магазинов на шоссе Космонавтов

Иски поданы в Арбитражный суд Пермского края
Администрация Перми выявила, что ряд магазинов, расположенных на шоссе Космонавтов, возведены без соответствующих документов. Мэрия требует признать эти постройки самовольными и снести их.
«Мэрия требует снести здания на шоссе Космонавтов 172, 186, 188 и 240. Там расположены торговые центры и различные магазины», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую администрацию.
По данным картотеки краевого арбитражного суда, заявления поступили от администрации Индустриального района. Все пять исков зарегистрированы 26 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!