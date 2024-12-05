Глава ВТБ дал прогноз по ключевой ставке

Глава ВТБ Костин: Центробанк, вероятно, не будет поднимать ключевую ставку

05 декабря 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Банк России, вероятно, не будет повышать ставку в ближайшее время, сказал Андрей Костин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк на ближайшем заседании, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Сейчас она составляет 21%. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам. «Есть, конечно, [вероятность увеличения ставки]. Но [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина говорит же, что необязательно», — сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Сообщение главы ВТБ прозвучало во время Веронского Евразийского экономического форума. Таким образом он подчеркнул, что Банк России в настоящий момент дает понять людям, что ключевая ставка в ближайшем будущем снижаться не будет. Накануне, во время инвестиционного форума «Россия зовет!», Эльвира Набиуллина отмечала, что на следующем заседании могут вновь увеличить ключевую ставку. На этом же форуме российский президент Владимир Путин подчеркивал, что для борьбы с инфляцией, в связи с которой и повышается ставка, необходимы совместные действия Банка России и правительства страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк на ближайшем заседании, вероятно, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Сейчас она составляет 21%. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам. «Есть, конечно, [вероятность увеличения ставки]. Но [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина говорит же, что необязательно», — сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Сообщение главы ВТБ прозвучало во время Веронского Евразийского экономического форума. Таким образом он подчеркнул, что Банк России в настоящий момент дает понять людям, что ключевая ставка в ближайшем будущем снижаться не будет. Накануне, во время инвестиционного форума «Россия зовет!», Эльвира Набиуллина отмечала, что на следующем заседании могут вновь увеличить ключевую ставку. На этом же форуме российский президент Владимир Путин подчеркивал, что для борьбы с инфляцией, в связи с которой и повышается ставка, необходимы совместные действия Банка России и правительства страны.