Путин дал указания по борьбе с высокой инфляцией

Путин: для снижения инфляции нужны скоординированные действия ЦБ и правительства
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Путин заявил, что со снижением инфляции должны бороться ЦБ и правительство
Путин заявил, что со снижением инфляции должны бороться ЦБ и правительство Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, что поможет в борьбе с высокой инфляцией. По его словам, для этого необходимы скоординированные действия Центрального Банка и правительства.

«Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции», — отметил Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».           

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело. Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что поможет в борьбе с высокой инфляцией. По его словам, для этого необходимы скоординированные действия Центрального Банка и правительства. «Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции», — отметил Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».            Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело. Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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