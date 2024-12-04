Путин дал указания по борьбе с высокой инфляцией

Президент России Владимир Путин рассказал, что поможет в борьбе с высокой инфляцией. По его словам, для этого необходимы скоординированные действия Центрального Банка и правительства.
«Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции», — отметил Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело. Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.
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