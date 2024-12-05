В Перми трамвай № 5 сошел с рельсов. Фото

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Никто из пассажиров не пострадал
Никто из пассажиров не пострадал Фото:

В Перми в районе остановки «Хладокомбинат» трамвай сошел с рельсов. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

«И опять сход трамвая с рельсов. На этот раз на хладокомбинате. Движение стоит в обе стороны», — написал автор поста.

В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:27. Пострадавших нет. На месте работает аварийная бригада.

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В Перми в районе остановки «Хладокомбинат» трамвай сошел с рельсов. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «И опять сход трамвая с рельсов. На этот раз на хладокомбинате. Движение стоит в обе стороны», — написал автор поста. В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:27. Пострадавших нет. На месте работает аварийная бригада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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