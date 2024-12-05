Никто из пассажиров не пострадал
В Перми в районе остановки «Хладокомбинат» трамвай сошел с рельсов. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
«И опять сход трамвая с рельсов. На этот раз на хладокомбинате. Движение стоит в обе стороны», — написал автор поста.
В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сход вагона произошел в 14:27. Пострадавших нет. На месте работает аварийная бригада.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!