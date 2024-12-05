Для некоторых иностранцев увеличат длительность пребывания в России

Директор Ассоциации туроператоров: МИД продлит визит в РФ по электронным визам
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В России могут продлить иностранным гражданам посещение страны по электронным визам
В России могут продлить иностранным гражданам посещение страны по электронным визам Фото:

МИД РФ намерено увеличить пребывание в стране иностранных граждан по электронной визе. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Кстати говоря, Министерство иностранных дел подтвердило, что есть такие планы по увеличению продолжительности пребывания по электронной визе», — сказала Майя Ломидзе в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!». Ее слова передает ТАСС.

С 1 августа 2023 года Россия начала оформление единых электронных виз. Их могут получить граждане 55 иностранных государств через пограничные пропускные пункты. По данной визе иностранец может находиться в РФ в течение 16 суток с гостевым или деловым визитом.

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МИД РФ намерено увеличить пребывание в стране иностранных граждан по электронной визе. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Кстати говоря, Министерство иностранных дел подтвердило, что есть такие планы по увеличению продолжительности пребывания по электронной визе», — сказала Майя Ломидзе в ходе Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!». Ее слова передает ТАСС. С 1 августа 2023 года Россия начала оформление единых электронных виз. Их могут получить граждане 55 иностранных государств через пограничные пропускные пункты. По данной визе иностранец может находиться в РФ в течение 16 суток с гостевым или деловым визитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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