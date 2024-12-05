На тюменскую набережную вернут скейт-парк. Фото

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Скейт-площадку снесли в этом году
Скейт-площадку снесли в этом году Фото:

В Тюмени на левом берегу набережной обустроят новый скейт-парк. Предыдущую площадку снесли в этом году. Об этом сообщили в администрации города.

«Администрацией планируется расположение нового скейт-парка на левом берегу набережной реки Тура. В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Проект курирует МКУ „Тюменьгормост“ совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и представителями сообщества скейтеров», — сообщили в мэрии.

Скейт-парк на набережной был одним из самых больших в городе. Летом жители жаловались на состояние площадки. Тогда износились конструкции и раскрутились некоторые винты. Подростки предлагали сделать прорезиненное покрытие на площадке, которое позволило бы снизить количество травм.

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В Тюмени на левом берегу набережной обустроят новый скейт-парк. Предыдущую площадку снесли в этом году. Об этом сообщили в администрации города. «Администрацией планируется расположение нового скейт-парка на левом берегу набережной реки Тура. В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Проект курирует МКУ „Тюменьгормост“ совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и представителями сообщества скейтеров», — сообщили в мэрии. Скейт-парк на набережной был одним из самых больших в городе. Летом жители жаловались на состояние площадки. Тогда износились конструкции и раскрутились некоторые винты. Подростки предлагали сделать прорезиненное покрытие на площадке, которое позволило бы снизить количество травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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