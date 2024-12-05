В Тюмени на левом берегу набережной обустроят новый скейт-парк. Предыдущую площадку снесли в этом году. Об этом сообщили в администрации города.
«Администрацией планируется расположение нового скейт-парка на левом берегу набережной реки Тура. В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Проект курирует МКУ „Тюменьгормост“ совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и представителями сообщества скейтеров», — сообщили в мэрии.
Скейт-парк на набережной был одним из самых больших в городе. Летом жители жаловались на состояние площадки. Тогда износились конструкции и раскрутились некоторые винты. Подростки предлагали сделать прорезиненное покрытие на площадке, которое позволило бы снизить количество травм.
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