Скейт-площадки в Тюмени изношены, некоторые требуют ремонта
Жители Тюмени пожаловались на состояние скейтерской площадки в экопарке «Затюменский». Как рассказали читатели URA.RU, конструкции пришли в негодность и их необходимо заменить. По словам тюменцев, там стали чаще травмироваться дети и подростки. Корреспондент URA.RU посетил также скейт-площадки в Гилевской роще и районе набережной и оценил их состояния.
Скейт-парк в экопарке "Затюменский" расположен недалеко от спортивной площадки и места для выгула собак. И в будни, и в выходные дни тут есть взрослые и подростки. Но в последнее время здесь стало опасно ездить на самокатах и скейтах.
"Здесь дети ломают пальцы и рвут кожу. Там очень много ребят страдает, отцы делали, но уже места нет для гвоздей", - жаловался тюменец в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Действительно, часть конструкций сломана. На некоторых "волнах" оторваны пластины, по площадке валяются открученные винтики, местами фанера отошла из-за дождя.
"Скейт-парк в экопарке Затюменский находится в собственности спортивной школы № 2. Работы по ремонту оборудования будут выполнены при определении источника финансирования", — рассказали в мэрии. Сейчас парк закрыт.
Переместимся в крупный скейт-парк Тюмени - на набережную. На левом берегу Туры одна из самых молодых площадок в городе. Здесь подростков, как нам показалось, больше всего.
Дети рассказали фотокорреспонденту, что проблемы здесь такие же, как в экопарке. Износились конструкции, раскрутились некоторые винты, деревянные пластины выглядят хрупко.
Еще одна претензия юных скейтеров - отсутствие прорезиненного покрытия. Как утверждают сами подростки, наличие такого покрытия на скате и месте остановки позволит снизить количество травм.
В Гилевской роще памп-трек находится возле смотровой площадки и беседок. На территории парка есть трибуны с крышами.
Здесь те же самые проблемы, что и в других скетй-парках. В местах стыков образовались со временем выбоины, а плиты отслоились. Можно сделать вывод, что для всех памп-треков в городе характерна изношенность.
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