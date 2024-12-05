Фигурантам дела о хищении 200 млн с «Пушкинских карт» вынесли приговор

Суд вынес приговор студенту МГИМО Илье Сафонову и бизнесменам Виктору Якубову и Эмилью Гурбанову за хищение более 200 млн рублей с «Пушкинских карт». Виновные приговорены к тюремным срокам от четырех до шести лет.
«Суд приговорил Якубова к наказанию в виде шести лет лишения свободы, Гурбанова — к четырем годам, а Сафонова — к пяти годам. Отбывать срок они будут в колонии общего режима», — передают «Известия» решение суда.
Как установило следствие, осужденные регистрировались в качестве организаторов культурных мероприятий на специальной интернет-платформе. Затем бронировали площадки для выступлений артистов и предлагали владельцам «Пушкинских карт» приобретать билеты. Для видимости на мероприятия нанималась массовка. При этом объем приобретенных таким образом билетов сильно превышал зрительскую вместимость арендованных концертных площадок. Всего осужденные похитили 205 млн рублей.
Как уточняет ТАСС, суд также удовлетворил иск Минкультуры на 181 млн рублей. Изначально банк просил взыскать с фигурантов 23 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.