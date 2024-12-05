Экс-солист «На-На» Левкин выступил перед смертью с признанием о сыне

Перед смертью солист группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне
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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, левкин владимир
Музыкант перед смертью признался, что мечтает о сыне Фото:

Перед смертью бывший солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне. Об этом рассказал сам артист в интервью.

«Если честно, очень хочется еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор как ребенок», — признался Левкин. Его слова передает «7Дней.ру».

Более двух недель назад, 17 ноября Левкин скончался. Ему было 57 лет. Причиной стал рак лимфатической системы. Артиста госпитализировали с подозрением на воспаление легких всего за два дня до смерти. На прощании с артистом собрались члены семьи, бывшие коллеги и близкие друзья музыканта.

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Перед смертью бывший солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне. Об этом рассказал сам артист в интервью. «Если честно, очень хочется еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор как ребенок», — признался Левкин. Его слова передает «7Дней.ру». Более двух недель назад, 17 ноября Левкин скончался. Ему было 57 лет. Причиной стал рак лимфатической системы. Артиста госпитализировали с подозрением на воспаление легких всего за два дня до смерти. На прощании с артистом собрались члены семьи, бывшие коллеги и близкие друзья музыканта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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