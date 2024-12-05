Экс-солист «На-На» Левкин выступил перед смертью с признанием о сыне

Перед смертью солист группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне

05 декабря 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Музыкант перед смертью признался, что мечтает о сыне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед смертью бывший солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне. Об этом рассказал сам артист в интервью. «Если честно, очень хочется еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор как ребенок», — признался Левкин. Его слова передает «7Дней.ру». Более двух недель назад, 17 ноября Левкин скончался. Ему было 57 лет. Причиной стал рак лимфатической системы. Артиста госпитализировали с подозрением на воспаление легких всего за два дня до смерти. На прощании с артистом собрались члены семьи, бывшие коллеги и близкие друзья музыканта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед смертью бывший солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне. Об этом рассказал сам артист в интервью. «Если честно, очень хочется еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор как ребенок», — признался Левкин. Его слова передает «7Дней.ру». Более двух недель назад, 17 ноября Левкин скончался. Ему было 57 лет. Причиной стал рак лимфатической системы. Артиста госпитализировали с подозрением на воспаление легких всего за два дня до смерти. На прощании с артистом собрались члены семьи, бывшие коллеги и близкие друзья музыканта.