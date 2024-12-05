Экс-солист «На-На» Левкин выступил перед смертью с признанием о сыне

Перед смертью бывший солист музыкального коллектива «На-На» Владимир Левкин заявил, что мечтает о сыне. Об этом рассказал сам артист в интервью.
«Если честно, очень хочется еще детей — может быть, сына… Хотя я и сам в душе до сих пор как ребенок», — признался Левкин. Его слова передает «7Дней.ру».
Более двух недель назад, 17 ноября Левкин скончался. Ему было 57 лет. Причиной стал рак лимфатической системы. Артиста госпитализировали с подозрением на воспаление легких всего за два дня до смерти. На прощании с артистом собрались члены семьи, бывшие коллеги и близкие друзья музыканта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.