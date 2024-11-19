В Москве проходит церемония прощания с Владимиром Левкиным, бывшим солистом популярной группы «На-На». Событие собрало множество людей, желающих отдать последние почести артисту, который скончался на 57-м году жизни из-за лимфомы — рака лимфатической системы. Артист ушел из жизни 17 ноября. Как проходит церемония прощания — в фоторепортаже URA.RU.
Церемония началась в большом траурном зале Троекуровского кладбища. Среди пришедших — родственники, друзья, коллеги по сцене и поклонники творчества Левкина, передает RT.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве и прославился как участник первого состава группы «На-На». Его музыкальная карьера началась с кастинга, который проводил Бари Алибасов в 1989 году. После ухода из группы в 1998 году Левкин не оставил музыкальную деятельность: он выпустил сольный альбом и создал группу «Кеды».
Кроме музыкальной карьеры, Владимир активно участвовал в общественной и благотворительной деятельности. Он занимал пост генерального директора международного арт-фестиваля «Открытое море» с 2014 по 2016 год. Левкин также был участником многих медиапроектов, включая популярные телешоу «Точь-в-точь» и «Суперстар! Возвращение».
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