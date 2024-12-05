Глава Роскосмоса: «Орешник» будет настолько мощным, насколько нужно Минобороны

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4-й съезд общества "Знание". Москва, борисов юрий
«Орешник» будет мощным настолько, насколько это будет необходимо, заявил Юрий Борисов Фото:

Глава Роскосмоса Юрий Борисов дал понять, что новая ракетная система РФ «Орешник» будет мощной настолько, насколько нужно Министерству обороны. Об этом он рассказал журналистам.

«Роскосмос готов сделать „Орешник“ настолько мощным, насколько нужно Министерству обороны» — подчеркнул Борисов в разговоре с ТАСС. Впервые «Орешник» был использован Россией для удара по украинскому предприятию «Юрмаш».

Спустя время бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил российским журналистам, что Россия ударила по предприятию, где Киев производит военную технику по запчастям, поставленных Западом. Он также добавил, что это предприятие находится под землей, что стало еще одной причиной для тестирования ракетной системы. Удар «Орешником» был осуществлен 21 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что «Орешник» способен долететь до Лондона за 15 минут, передает RT.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов дал понять, что новая ракетная система РФ «Орешник» будет мощной настолько, насколько нужно Министерству обороны. Об этом он рассказал журналистам. «Роскосмос готов сделать „Орешник“ настолько мощным, насколько нужно Министерству обороны» — подчеркнул Борисов в разговоре с ТАСС. Впервые «Орешник» был использован Россией для удара по украинскому предприятию «Юрмаш». Спустя время бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил российским журналистам, что Россия ударила по предприятию, где Киев производит военную технику по запчастям, поставленных Западом. Он также добавил, что это предприятие находится под землей, что стало еще одной причиной для тестирования ракетной системы. Удар «Орешником» был осуществлен 21 ноября. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что «Орешник» способен долететь до Лондона за 15 минут, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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